Morra chiama in Commissione Antimafia, l'ex presidente Anac Cantone: collaborerà con noi

Oggi l'ufficio di presidenza della commissione Antimafia ha deliberato la collaborazione a tempo

parziale di Raffaele Cantone. «Una collaborazione necessaria e preziosa da parte di un magistrato che ha profonda esperienza sia nel campo della lotta alla mafia sia nel campo dell'anticorruzione. Un'esperienza che aiuterà il lavoro della commissione nella sua fase di proposta legislativa», afferma Nicola Morra presidente della Commissione Antimafia.



Cantone lo scorso luglio si è dimesso da presidente dell'Anac per tornare in Cassazione. Con questa motivazione: «La magistratura vive una fase "difficile", che "mi impedisce di restare spettatore passivo. È una decisione meditata e sofferta" ma "credo sia giusto rientrare in ruolo in un momento così difficile». © RIPRODUZIONE RISERVATA