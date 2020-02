«In un momento di emergenza sia per il coronavirus sia economica, attorno al governo andrebbe

sottoscritto dalle forze politiche un patto di responsabilità «se il governo si comportasse responsabilmente. Ma l' Italia

andrà pesantemente in recessione quest' anno e il governo non sta facendo nulla». Sul coronavirus «sono stati fatti molti sbagli, lasciando alle regioni troppo spazio e non predisponendo subito la quarantena per chi rientrava dalla Cina. Detto questo, sull'emergenza coronavirus le forze politiche devono essere

vicine al Servizio sanitario, trascurato da anni». Lo ha detto ieri Carlo Calenda di Azione.