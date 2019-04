© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dopo l'esito delle elezioni europee, il governo scapperà dalla responsabilità della Finanziaria, non so inche modo, ma scapperà e il conto sarà enorme per il Paese». È la convinzione di Carlo Calenda, candidato Pd alle elezioni europee, intervenuto a un incontro elettorale a Padova.«Il governo quindi - prospetta Calenda- farà in modo di "cadere", tra virgolette, e di affidare questa cosa a un governo tecnico. Noi non saremo pronti a meno che non lo si sostenga tutti perché ci siamo anche un pò rotti le scatole di fare le persone responsabili mentre gli altri promettono mari e monti e poi non fanno nulla».Secondo Calenda «noi dobbiamo riconquistare il voto degli italiani che abbiamo perso per colpe nostre e anche perché stare al governo è molto difficile. E la notizia è che da quando è stato eletto Zingaretti nessuno di noi nel Pd ha più litigato. Siamo andati avanti compatti lavorando fianco a fianco e questo è un bel segno», ha concluso.