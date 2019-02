Malore per Umberto Bossi. Lo riferisce il Corriere della Sera. L'ex capo leghista ha avuto un malore nella sua casa di Gemonio, in provincia di Varese, nel pomeriggio di oggi edè stato poi trasportato in elicottero all’ospedale di Varese.

Ultimo aggiornamento: 18:58

