Ultimo aggiornamento: 19:14

Sorriso e pollice alzato. Umberto Bossi , dopo il malore avuto a febbraio e il ricovero nell’ospedale di Varese, si mostra in ottime condizioni di salute. In un centro fisioterapico di Lugano, che lo ha ospitato anche in precedenza, il fondatore della Lega Nord viene sottoposto ad esercizi di riabilitazione fisica.