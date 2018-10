«Il Partito democratico va rivoltato: ecco perché ho deciso di candidarmi alla segreteria del Pd». Con un video su Facebook il deputato Francesco Boccia annuncia la sua discesa in campo. Nella clipe, girata in un mercato del Sud, Boccia racconta il partito che sogna e la sua ricetta per i giovani. Con Boccia i candidati ufficiali alla segreteria del Nazareno salgono a tre: Nicola Zingaretti e Matteo Richetti. Molto probabile anche la sfida di Cesare Damiano.



