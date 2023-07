Berlusconi, in Cdm suppletive per il seggio del Cav il 22-23 ottobre. Ufficiale la nomina di Figliuolo

Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, in seguito alla comunicazione del decesso del senatore Silvio Berlusconi, ha individuato nei giorni 22 e 23 ottobre 2023 le date per lo svolgimento delle elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 6 (Monza) della Regione Lombardia. Il Governo proporrà pertanto tale data al presidente della Repubblica, che indirà con proprio decreto i comizi elettorali.

Berlusconi, il testamento: 100 milioni a Marta Fascina e al fratello Paolo

Alluvione, ufficiale nomina di Figliuolo

È poi ufficiale la nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo a commissario straordinario per la ricostruzione dei territori messi in ginocchio dall'alluvione del maggio scorso. «Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni - spiegano fonti di Palazzo Chigi al termine della riunione - sentite le regioni interessate, ai sensi del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, ha deliberato la nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo a Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023.