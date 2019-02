Berlusconi in Sardegna, gara a chi sara più pastore tra i pastori con Salvini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Cavaliere in Sardegna. Arriva prima lui di Salvini, per la volata finale in vista delle elezioni di domenica 24 febbraio. Oggi a mezzogiorno Berlusconi tiene a Cagliari e poi andrà a Olbia. Dove, alle 18, prenderà un caffè in piazza con candidati e simpatizzanti. Domani l’ultima tappa a Mamoiada, nel Nuorese, per un pranzo in ovile con i pastori. E la gara tra lui e Salvini è a chi sara più pastore tra i pastori, visto che quelli sardi sono in rivolta per il prezzo del latte."Matteo", così lo attacca Silvio, "ha preso in mano anche questo dossier e dice ghe pensi mi. Lo ha detto anche sui migranti, ma non mi sembra che stia riuscendo a espellerli". Il Cavaliere non vuole essere rottamato, cioè superato dal suo alleato leghista nel voto sardo, come è successo in quello abruzzese. Ma anche qui, sull'isola, il vento salvinista soffia fortissimo. E secondo le previsioni dimezzerà il 40 per cento ottenuto da M5S alle politiche e rischia di mandare Forza Italia sotto il 10. Perciò da domani - con un comizio iniziale sull'isola della Maddalena - Salvini si piazzerà per quasi tutta la settimana, eccetto mercoledì che sarà a Bari e a Roma, in Sardegna. Il candidato governatore è un senatore leghista del partito sardo d'azione - Chiristian Solinas - e centrosinistra e grillini aspettano, sfiduciati, un altro successo del centrodestra a trazione Matteo.