Andrew Cuomo sotto accusa. «Ha molestato molte donne»

Martedì 3 Agosto 2021, 18:03 - Ultimo aggiornamento: 18:10

Molestie sessuali, accusa pesantissima per il governatore di New York, Andrew Cuomo. La denuncia arriva dalla procuratrice generale dello stato di New York Letitia James. È lei che afferma che Cuomo ha molestato sessualmente diverse donne e si è vendicato di un dipendente che aveva provato a denunciare la situazione. La notizia arriva durante una conferenza stampa e dopo che Cuomo giorni fa è stato interrogato per ben undici ore dagli investigatori.

Cuomo avrebbe agito con palpeggiamenti indesiderati e inappropriati, baci, abbracci e commenti che gli accusatori hanno definito «profondamente umilianti, scomodi, offensivi o inappropriati».

La procuratrice, nel corso di una conferenza stampa, ha spiegato come tra le donne molestate ci sono un'attuale dipendente ed una ex dipendente statale. James ha accusato Cuomo anche di aver creato nei suoi uffici un ambiente di lavoro pervaso da un clima di paura e di intimidazione, oltre che ostile nei confronti di diversi membri dello staff. James ha quindi definito «eroiche» le donne, alcune giovani, che hanno avuto il coraggio di denunciare.

NY AG Letitia James: "Governor Cuomo sexually harassed current and former state employees in violation of federal and state laws. The independent investigation found that governor Cuomo sexually harassed multiple women." pic.twitter.com/md7WtYyHK9 — andrew kaczynski (@KFILE) August 3, 2021

Solo pochi mesi fa, a marzo, il governatore aveva ammesso per la prima volta come alcuni suoi comportamenti "privi di tatto" con le donne che lo accusano di molestie siano stati «interpretati in maniera errata come un tentativo di seduzione», mentre erano solamente un tentativo di essere «spiritoso». Il governatore di New York, in una dichiarazione ribadisce di non aver mai toccato in maniera inappropriata le accusatrici e assicura la piena cooperazione con le indagini. «Capisco ora che il mio interagire e i miei commenti possono essere stati indelicati e troppo personali. Mi dispiace molto», aveva detto.