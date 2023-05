Caro affitti, il governo ritira l'emendamento per sbloccare i soldi destinati agli studenti: sarà depositato in un altro decreto

Caro affitti - Il governo ha ritirato l'emendamento che sbloccava 660 milioni per gli alloggi degli studenti. La proposta di modifica era stata presentata al decreto PA. Lo ha riferito all'ANSA il presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, Nazario Pagano (Fi), che sta esaminando il decreto insieme alla commissione Lavoro.

Caro affitti, Palazzo Chigi: «Sbloccati 660 milioni per gli alloggi universitari»

Emendamento, caro affitti: sarà depositato in un altro decreto

La questione dei costi per gli alloggi degli studenti approda in un altro emendamento che sarà depositato in un altro decreto: un omnibus con norme su Inps, Inail, sugli Enti Lirici ed altro ancora, sarà esaminato da questa settimana dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio di Montecitorio.

La decisione è per evitare lil rischio di inammissibilità per estraneità di materia.