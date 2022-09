In esilio a corso Trieste la spesa diventa fiction - 16/04/2020 Filippo Bologna

Resistere a Roma è stata una pagina curata da Alvaro Moretti che il Messaggero ha pubblicato nei giorni della quarantena per Covid nel 2020 ogni giorno fino alla fine del confinamento più duro decretato dal governo Conte 2 il 9 marzo. Artisti, sportivi, studiosi, cittadini scrivevano ogni giorno un racconto sul loro quartiere svuotato e reso diverso dal lockdown. Favino e Bonolis, Vanzina o Barillari, Simone Perrotta e Nancy Brilli, gli scrittori, i musicisti come Barbarossa e Alex Britti, i giovani comici come Michela Giraud o Edoardo Ferrario ci ricordano le passeggiate con il cane o la fila al supermercato da Montesacro all'Eur, dal litorale al centro storico.