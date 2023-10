2 ottobre Perché è aumentata l'inflazione ; Strage in discoteca, un corto circuito ; Whatsapp audio, nuova regola : di Italo Carmignani

Lunedì 2 Ottobre 2023, 05:06







#Inflazione ecco i motivi dell'impennata @LucaCifoni ; #Spagna #Murcia la strage in discoteca causata da corto circuito @MauroEvangelisti ; #America ferma gli aiuti per le armi all' #Ucraina @AnnaGuaita ; #WhatsApp stop ai messaggi audio troppo lunghi @LorenaLoiacono