10 novembre : Gaza, quattro ore di tregua ; Meloni capolista alle europee ; Maltempo, arriva la neve : di Italo Carmignani

Venerdì 10 Novembre 2023, 04:53







#Gaza Israele accetta la #tregua , ma solo per 4 ore @MauroEvangelisti ; #Meloni sarà capolista alle #elezioni #europee in 5 #distretti @francescoBechis ; #Maltempo nuova allerta per perturbazione dall'Islanda , #Neve su Alpi e Appennino ; #cinema #Hollywood travato l'accordo stop #sciopero @GloriaSatta