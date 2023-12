Molto Economia, un milione di dipendenti statali in pensione, con una sfida: rimpiazzare i pensionandi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si prevede che entro il 2033, da qui a dieci anni, un terzo dei dipendenti pubblici attuali, andrà in pensione. Un milione di persone. Con una sfida: rimpiazzare i pensionandi. Come verranno sostituite le uscite? Dove si troveranno le risorse per i nuovi ingressi? Cosa cambierà? Parte da qui il nuovo podcast di MoltoEconomia, inserto in edicola, e disponibile online, con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Parliamo anche dell'addio al reddito di cittadinanza: cosa accadrà da gennaio 2024? Imprese, poi: nasce un nuovo fondo per ridurre le tasse e avrà una dote di 3,5 miliardi grazie all’abolizione dell’Ace, l’aiuto alla crescita, che era molto utilizzato dalla aziende. E ancora: la Zes unica per il Sud. E il capitolo investimenti, con l'attenzione puntata sulla cyber sicurezza: la caccia all’hacker arriva in Borsa. Alessandra Camilletti ne parla con Luca Cifoni