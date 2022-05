Luca Tommassini, da Primavalle a Madonna (e X Factor e Amici): «Battere i violenti con i sogni»

Di donne. E di uomini. Perché la violenza ha molte facce. Ne è testimone diretto Luca Tommassini, ballerino di fama internazionale, ballerino di Madonna, direttore artistico di X Factor e di Amici. Ospite della serata Women for Women, con l’assegnazione dei Camomilla Awards, Tommassini si racconta in un’intervista molto bella quanto forte (di cui sentiamo alcuni brani) con Alvaro Moretti, vicedirettore del Messaggero, su MoltoDonna, inserto in edicola (e online) con i quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Alessandra Camilletti ne parla proprio con Alvaro Moretti. A partire dalla forza dei sogni. E con un brano letto da Cristiano Sala.