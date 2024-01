Influenza, fare i conti gli strascichi e come uscirne: dopo il Long Covid è Long Flu. Rimettiamo ordine (non solo in casa)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È arrivato il momento di mettere ordine. Non solo buoni propositi ma impegno reale per iniziare l’anno con un altro passo. È il momento di fare spazio nella vita, riuscire a far “respirare” la mente e ritrovare la forma fisica intaccata dalle abbuffate. Decidere di liberarsi di “fardelli” modificando alcune abitudini è sintomo di un orientamento verso il futuro, di una presa di consapevolezza di bisogni e desideri. Parte da qui il nuovo podcast di MoltoSalute, inserto in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Rimettere ordine per ripartire, in questo 2024, anche rimettendoci in forma, senza disperdere energie. E scavallando l’influenza che sta mettendo a letto milioni di italiani: si fa il conto ora con la Long Flu. Vi raccontiamo anche i progetti di ricerca scientifica più promettenti dell'anno, dal colesterolo al Parkinson. Alessandra Camilletti ne parla con Carla Massi.