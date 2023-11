Il podcast Energia e bollette, aumenti (di 355 euro l'anno) in vista. Ma risparmiare si può

Giovedì 2 Novembre 2023, 08:06 - Ultimo aggiornamento: 12:20







Energia, intanto. Dopo il conflitto in Ucraina, la guerra in Medio Oriente. Se gli stoccaggi sembrano assicurati, il prezzo del gas potrebbe tornare altalenante. Che inverno sarà? I conti dello Stato, poi: partiamo dalla Nadef e proviamo a guardare oltre la manovra per il 2024. Qual è lo scenario? Ma anche Italia digitale: il Paese indietro sul fronte della digitalizzazione, è però ben posizionato in alcuni particolari settori tecnologici: ecco come recuperare. Made in Italy: dalla pavimentazione per le piste di atletica alle piscine, l'Italia dell'industria è già nel medagliere delle Olimpiadi di Parigi. Ecco il nuovo podcast di MoltoEconomia, inserto in edicola, e disponibile online, con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Alessandra Camilletti ne parla con Luca Cifoni.