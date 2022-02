Assegno unico, cosa c'è da sapere per non sbagliare. Aumento di salari sì ma non a tutti

Già oltre un milione di famiglie ha fatto richiesta per l’assegno unico e universale, nuova misura concessa a tutti i nuclei familiari con figli a carico, in maniera progressiva. La scadenze finale è il 30 giugno ma in molti hanno preferito giocare d’anticipo. Ecco le indicazioni per non sbagliare la presentazione della domanda. Salari: la capo economista dell’Ocse sottolinea come sia rischioso un aumento dei salari per tutti, anche se alcune categorie - vedi personale sanitario e insegnanti - meritano attenzione. Intanto sale l'inflazione. Che conti dovrà fare ognuno di noi? Fa il punto MoltoEconomia, l'inserto in edicola con i quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Alessandra Camilletti ne parla con Osvaldo De Paolini, vicedirettore vicario del Messaggero

APPROFONDIMENTI C'E' MOLTO ECONOMIA Tempo di assegno unico, ecco come ottenerlo. Caso salari,...