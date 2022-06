Cuore e cervello bersaglio del Long Covid. Che fare? Parola al neurochirurgo Giulio Maira e al cardiologo Antonio Rebuzzi

Cuore e cervello sono gli organi più colpiti dalla sindrome post-Covid e dalla persistenza dei sintomi dopo la guarigione. Quali sono i segnali da non sottovalutare? Come affrontare le patologie? Quali sono i tempi del Long Covid? Alessandra Camilletti ne parla con Carla Massi, giornalista esperta di Salute. Ci accompagneranno in questo podcast le voci del neurochirurgo Giulio Maira e del cardiologo Antonio Giuseppe Rebuzzi, protagonisti di un'intervista doppia sull'ultimo numero di MoltoSalute, inserto disponibile online nei siti dei quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia.