Inter campione d'inverno e in attivo di bilancio: effetto Inzaghi (anche sulla Lazio?). Mou, è la svolta buona. L'alibi Var

Il Napoli batte il Milan a San Siro e certifica l'allungo dell'Inter campione d'inverno in attesa dell'ultimo turno del 2021: mai l'attivo di bilancio aveva portato ai nerazzurri più punti e la qualificazione in Champions. Mourinho trova la Roma giusta e strabatte l'Atalanta. Lazio che ritrova la vittoria ma certifica divisioni e polemiche: il progetto è Sarri, piaccia o no ad alcuni giocatori, dice Lotito. Ne parliamo con Ugo Trani e Alberto Abbate del Messaggero e Sandro Sabatini di Mediaset Sport.