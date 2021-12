Dieta e Natale, un connubio ossimorico che genera ansia e frustrazione in un italiano su tre. In molti cercano di perdere peso ricorrendo a programmi dietetici drastici. Ma è davvero la cosa giusta da fare? Per chi soffre di disturbi alimentari poi, le feste arrivano come un terremoto pronto a scuotere un equilibrio già molto precario.