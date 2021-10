Via ai concorsi del Recovery Plan, ecco chi guida la corsa ai nuovi posti di lavoro

Giovedì 7 Ottobre 2021, 00:23 - Ultimo aggiornamento: 01:10

Si riparte. E soprattutto si fanno i conti in questo autunno appena iniziato. I conti degli aumenti sulle bollette ma anche i conti dei prodotti che arrivano sulla nostra tavola. Ma si riparte anche con notizie positive. Dagli scenari del mercato immobiliare, a partire da Roma, al Piano nazionale di ripresa e resilienza che non solo punta a trasformare e ad ammodernare il Paese ma che diventa anche occasione di lavoro per migliaia di persone. Ma anche la mobilità, con la possibilità, innovativa, di ricevere rimborsi se i cantieri in autostrada allungano la nostra tabella di marcia. E la storia di copertina con Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum. Si parla di economia e quindi di vita quotidiana nel numero di ottobre di MoltoEconomia, inserto allegato ai quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Alessandra Camilletti ne parla con Osvaldo De Paolini, vice direttore vicario del Messaggero.