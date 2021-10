Clima, aspettando COP26: cosa si decide a Glasgow

Venerdì 29 Ottobre 2021, 00:38

L'ultimo accordo importante sul clima era stato siglato a Parigi nel 2015. L'obiettivo era fermare il riscaldamento globale. Ed è ancora valido oggi quando sta per cominciare COP26, la 26° conferenza sul clima presieduta da Regno Unito e Italia che si terrà a Glasgow. Cosa si deciderà? Come si negozierà? Quali sono i paesi attori su cui puntare i fari? Ecco cosa c'è da sapere su COP26 in dieci minuti, con Stefania Piras e Nicolas Lozito de Il Messaggero.