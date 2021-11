L'Italia del calcio ha perso il treno Mondiale (ma non è l'ultimo)

Il primo treno per il Qatar è passato, e l'Italia non lo ha preso, superata dalla Svizzera, non proprio una potenza mondiale. All'indomani del pareggio con l'Irlanda del Nord che ci condanna a passare attraverso le forche caudine del playoff di marzo, ci si interroga sulla reale dimensione della nostra Nazionale, e se il trionfo all'Europeo di cui si è già persa la magia non sia stato un exploit isolato e fortunato. Fatto sta che solo il pensiero di mancare il secondo Mondiale consecutivo fa venire i brividi...