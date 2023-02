Zia Mohyeddin, morto l'attore star di Lawrence D'Arabia: aveva 91 anni

L'attore anglopakistano Zia Mohyeddin, noto per aver interpretato il ruolo della guida araba Tafas nel kolossal «Lawrence d'Arabia» (1962) di David Lean accanto a Peter ÒToole, è morto lunedì 13 febbraio in un ospedale di Karachi (Pakistan) all'età di 91 anni. Malato da tempo, era ricoverato in terapia intensiva , ha dichiarato la sua famiglia. Mohyeddin era nato a Lylallpur (oggi Faisalabad), nell'India sotto il protettorato britannico, il 20 giugno 1931, ed aveva studiato alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra nei primi anni Cinquanta.

La carriera

Aveva esordito in teatro nella capitale inglese e si era fatto apprezzare come interprete di «A Passage to India» nel 1960, dove ha recitato il ruolo del dottor Aziz. Folgorato dalle sue capacità di recitazione teatrale, il regista David Lean lo volle nel cast stellare di «Lawrence d'Arabia». Seguirono ruoli nei film «...e venne il giorno della vendetta» (1964) di Fred Zinnemann, «Khartoum» (1966) di Basil Dearden, «Più micidiale del maschio» (1966) di Ralph Thomas, «Il marinaio di Gibilterra» (1967) di Tony Richardson, «La morte scarlatta viene dallo spazio (1967) di Freddie Francis e »Il racconto di Bombay« (1970) di James Ivory. Alla fine degli anni '60 Mohyeddin tornò in Pakistan e condusse il popolarissimo talk show televisivo »The Zia Mohyeddin Show« (1969-73). Tornato nel Regno Unito alla fine degli anni '70 dopo divergenze di opinione con il regime militare del generale Zia-ul-Haq, l'attore curò vari programmi tv. Tra i ruoli successivi dell'attore figurano i film »Il giardino indiano« (1985), »Partition« (1987) di Ken McMullen e »Immaculate Conception« (1992) di Jamil Dehlavi. Nel 2005 l'allora residente del Pakistan Pervez Musharraf chiese a Mohyeddin di fondare la National Academy of Performing Arts di Karachi, di cui l'attore è rimasto presidente emerito fino alla sua morte.