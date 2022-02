Mercoledì 23 Febbraio 2022, 08:20

Quando si dice, scivolare con Euforia. Che diva, Zendaya. Un set da premio Oscar, location mozzafiato sul cielo di Roma, un pizzico di turismo chic, e persino una scivolata in stile Spider Man. Tanto cinematografica quanto glamour. La classe non è acqua per l'attrice americana che anche nelle situazioni più estreme conquista tutti, fan e staff. Le vacanze romane della star californiana, impegnata nella Capitale per tutta la settimana per le riprese del lungometraggio griffato maison Bulgari sotto la regia di Paolo Sorrentino, collezionano anche un fuoriprogramma.

Complice la fretta (diciamo anche la fuga dai paparazzi), un tacchetto birichino e un insidioso pavimento di marmo liscio, et voilà, Zendaya volteggia e scivola all'ingresso di un noto locale ristorante di via Santa Maria dell'Anima. Niente ferite, l'attrice è stata presa al volo in modo fulmineo che manco Peter Parker nelle migliori imprese. E senza ragnatele. Certo, il video della scena è diventato virale in pochissimo tempo, ma lei ci ha riso su per tutto il giorno. Non foss'altro che si è goduta (beata lei) un pranzo di charme su una terrazza che abbraccia tutta piazza Navona. In lungo abito nero stretto in vita ed elegante décolleté, la morbida chioma liscia che sembra aver domato le onde naturali, Zendaya colpisce per i suoi grandi occhiali da sole e la macchina fotografica alla mano che si porta dietro per immortalare i suoi scorci di Roma.

Agenda fitta, quella dell'attrice, che sta dividendo in questi giorni i ciak di Sorrentino con l'altra adorabile collega Anne Hathaway, arrivata a Roma insieme al marito Adam Shulman che tra l'altro assomiglia in modo prodigioso a William Shakespeare, almeno stando ai ritratti che ci sono stati tramandati. Al lavoro mattina e pomeriggio tra i fitting all'Hotel de Russie e il set allestito a Villa Miani. Poi, tramonto relax, tra qualche incontro con gli amici alla moda di piazza Mignanelli, e un aperitivo con vista nel noto hotel con affaccio sul Colosseo. E ieri non è mancata neanche una passeggiata intorno al Foro di Augusto. A prova di sampietrino. Il rientro all'hotel Eden è un bagno di fan per il selfie dei sogni. E la diva sta al gioco. Cosa le manca? Un tour al Colosseo. Ce la farà?