Zanardi, bollettino medico: intubato e sedato dopo l'operazione al cervello. «È sempre grave»

Zanardi resta intubato e sedato dopo la seconda operazione al cervello e per i medici «è sempre grave». A distanza di circa 24 ore dalla seconda operazione alla testa, dunque, Alex Zanardi «presenta condizioni cliniche stazionarie e un decorso stabile dal punto di vista neurologico, il cui quadro rimane grave». Così il bollettino medico emesso quesrto pomeriggio dall'ospedale Le Scotte di Siena dove è ricoverato il campione bolognese.

Zanardi, secondo intervento al cervello. «Condizioni stabili ma neurologicamente gravi»

Zanardi, il figlio Niccolò: «Mi manca quel tuo sorriso, ma so che lo rivedrò presto»





Stop bollettini

La Ferrari al GP d'Austria: « Forza Alex »

La Ferrari in Austria correrà anche per Alex Zanardi. La scritta 'Forza Alex' sarà visibile da entrambi i lati del rool hoop sulla monoposto che domenica torna in pista sul Red Bull Racing dopo lo stop forzato causa pandemia. Un messaggio di vicinanza e supporto - fa sapere la scuderia di Maranello - al campione paralimpico che sta lottando per la vita nell'ospedale di Siena dopo essere rimasto coinvolto ii un terribile incidente lo scorso 19 giugno con la handbike.

Ultimo aggiornamento: 17:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si trova sempre nel reparto di, dove, si spiega, «resta sedato e intubato, e la prognosi rimane riservata». L' ospedale rende anche noto che «in accordo con la famiglia non saranno diramati altri bollettini medici in assenza di significativi sviluppi».