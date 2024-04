Sonic 3, Keanu Reeves doppierà un nuovo personaggio

Mercoledì 17 Aprile 2024, 07:47

Keanu Reeves si unirà al cast di "Sonic the Hedgehog 3" come uno dei doppiatori principali. L'attore famoso per ruoli iconici in film come "Matrix" e "John Wick", porterà il suo carisma e talento nel mondo dell'animazione, prestando la sua voce a uno dei personaggi del film.

La partecipazione di Reeves è vista come un'importante mossa strategica per attirare un pubblico più ampio, compresi gli appassionati dei suoi film d'azione. Dettagli sul personaggio che interpreterà non sono ancora stati rivelati, ma i fan sono già entusiasti all'idea di sentire la sua inconfondibile voce in un contesto così diverso dai suoi ruoli abituali.

"Sonic the Hedgehog 3" è atteso con grande anticipazione, dato il successo dei precedenti capitoli, che hanno brillantemente combinato umorismo, azione e momenti toccanti. Con l'aggiunta di Reeves, il film promette di essere un altro grande successo per il franchise, espandendo ulteriormente il suo appeal e forse introducendo nuovi temi e narrazioni nel vibrante universo di Sonic.

