Vialli e il tumore al pancreas contro cui combatte dal 2017: «È un avversario molto più forte di me»

È da anni che Vialli lotta contro il cancro. Ma ora il team di oncologi che lo seguono gli hanno consigliato di sospendere tutti gli impegni professionali. Combatte dal 2017 contro un tumore al pancreas.

Gianluca Vialli lascia la Nazionale: «Ora devo superare questa fase delicata della malattia»

Vialli come sta, l'insolita partita

«Io con il cancro non sto facendo una battaglia perché non credo che sarei in grado di vincerla, è un avversario molto più forte di me»: un messaggio che non suona come arresa, ma come consapevolezza che l'avversario da battere, come spesso è accaduto anche sui prati verdi che ha calcato per tutta una vita, è più forte, ma solo sulla carta. Poi ci sono i 90 minuti, che per Vialli durano già da quattro anni, sin da quando, in quel maledetto 2017, il suo pancreas ha manifestato le prime avvisaglie di un qualcosa che non andava.

E questa volta sa che mostrarsi debole non costerà solo 3 punti, ma qualcosa di più: «So che, per quello che mi è successo, ci sono tante persone che mi guardano e se sto bene io possono pensare di star bene anche loro». Sopra le spalle il fardello di stare bene non solo per se stesso, ma per gli altri ancora prima. Un pensiero altruistico, degno dell'uomo d'altri tempi quale Gianluca è: un pensiero per mamma e papà, soprattutto, a cui ostinatamente non vuole regalare il più grande dei dolori in Terra.

La speranza

«Non morire prima dei miei genitori e portare le mie figlie all'altare quando si sposeranno». A dirlo è Gianluca Vialli che ospite di Fabio Fazio a 'Che Tempo che fa su Rai1' nel 2018, ha raccontato la sua battaglia più difficile, quella con il cancro, che al momento ha superato. «Faccio fatica a dirlo ma credo che questa esperienza, di cui si farebbe volentieri a meno mi abbia reso una persona migliore. Ti aiuta a vedere le cose in un altra prospettiva, dai più valore alle cose, alla famiglia, devi prenderti cura di te stesso. È una cosa che se viene va sfruttata per diventare persone migliori».