Domenica 6 Agosto 2023, 00:14

«Finalmente arriva la legge», esulta Valeria Marini, «una truffa è sempre un atto indegno, ma lo è ancora di più se colpisce una persona avanti negli anni: credo fermamente nella giustizia, ma i tempi possono essere lunghi e chi ha una certa età rischia di non potersi difendere». Così la popolare showgirl commenta la notizia dell’imminente approvazione del disegno di legge contro i raggiri ai danni degli anziani. Valeria conosce da vicino la materia: è sempre stata al fianco della madre Gianna Orrù, 85 anni, che nel 2019 ha denunciato una persona di averle truffato più di 350mila euro.

Rinviato a giudizio, l’accusato non è stato ancora processato (la prima udienza è prevista a marzo 2024). Ma la vicenda, assicura Marini, ha lasciato una traccia profonda nella vita della madre, una donna forte, determinata e anche la collaboratrice più preziosa che con amore e competenza ha sempre seguito da vicino la sua carriera. «L’ho vista soffrire moltissimo, quella truffa ha cambiato la sua vita», racconta la showgirl, «mamma è stata vittima di un inganno, ha perso i risparmi di tanti anni di lavoro ma il danno più grave è stato psicologico: si è sentita umiliata, indebolita, tradita. Aver reso pubblico il suo caso l’ha in parte aiutata a risollevarsi ed è servito a lanciare l’allarme perché altri anziani non cadano nelle stesse trappole. La nuova legge dovrà accelerare i processi e prevedere pene severe per i malviventi. Chi la dura la vince, la giustizia trionferà».

Ma come sono andate le cose? Com’è stato possibile che una donna combattiva e rispettatissima come Gianna Orrù sia caduta nella rete? È la stessa signora, ancora scossa, a raccontarlo. «Nel 2018 venne nel mio ufficio una persona che aveva prodotto un cortometraggio interpretato da Valeria. Ma non eravamo per niente soddisfatte e bisognava rimetterci le mani», rievoca.

Truffa a Valeria Marini, paga per un corto mai girato: la showgirl ha perso 16mila euro

I BITCOIN

«Così, per parlare del filmato, quella persona tornò ancora e ogni volta buttava là che investiva nei bitcoin guadagnando grosse somme. Pian piano ha conquistato la mia fiducia, si è creata un’amicizia e in fasi successive ho deciso di affidargli somme crescenti da far fruttare. Tra febbraio e settembre 2018, contando i soldi destinati agli investimenti e il pagamento delle spese, gli ho dato quasi 400mila euro». Si è accorta che le cose non tornavano, spiega, grazie a un estraneo: «Un ospite dell’hotel della mia ex nuora in Sardegna ha letto le carte e mi ha rivelato che i miei soldi non erano stati reinvestiti... Mi si è aperto il cervello e sono corsa dai carabinieri a sporgere denuncia».

Nel frattempo la sua vita è precipitata: «Mi sentivo così frastornata che sono caduta, rompendomi una spalla e parte dei denti. Sono rimasta chiusa in casa per mesi. Intanto quel tipo andava dicendo pubblicamente che avevo tentato di fare sesso con lui e millantava di avere delle mie foto nuda... L’ho denunciato anche per calunnia».

I FIGLI

Gianna Orrù rivela che a darle la forza di andare avanti sono stati i figli Valeria, Fabio e Claudia che non l’hanno lasciata mai sola. «Le truffe agli anziani sono purtroppo all’ordine del giorno», afferma la signora, «e io potrò riprendermi in pieno solo quando otterrò giustizia in tribunale. Spero di vivere abbastanza per vedere quel giorno».