Uomini e donne, morta Maria S: storica concorrente del Trono Over

Lutto a "Uomini e Donne": è morta Maria S., ex dama del Trono Over. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa sui social da Anna Tedesco, anche lei ex partecipante del programma. “Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. Riposa in pace. Posso dire che è stato un onore averti conosciuta. Ciao Maria”, ha scritto la donna nelle storie Instagram che la mostrano accanto all’amica».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Andrea e Arianna, da Uomini e Donne a Verissimo: «Prima di...

Andrea e Arianna, da Uomini e Donne a Verissimo: «Prima di tutto i figli, dopo il matrimonio»

Qualche settimana fa, su una pagina Facebook dedicata alla dama, la figlia aveva spiegato che la mamma era ricoverata all’ospedale Cannizzaro di Catania a causa Covid-19. Tanti i fan del programma che stanno commentando la triste notizia sui social ricordando l’indimenticabile simpatia di Maria, protagonista di alcuni momenti divenuti celebri per i telespettatori più affezionati. anna-14

Ultimo aggiornamento: 09:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA