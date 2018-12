Sossio e Ursula di nuovo insieme, lui vuole sposarla: «Arriverà quel giorno, sarà una favola»

Sossio Aruta sembra davvero determinato nel voler recuperare il tempo perduto con la sua Ursula Bennardo: la coppia nata con Uomini e Donne, e che ha rischiato di scoppiare a causa di Temptation Island, sembra essersi finalmente ritrovata. L'ex attaccante, infatti, dopo i veleni ha deciso di riconquistare la sua amata e oggi sembra un uomo nuovo, che sogna anche il matrimonio.

Uomini e Donne, Sossio Aruta contro la ex Ursula: «Sei tu che mi hai lasciato»

Sossio Aruta, infatti, ha postato su Instagram la foto della sua mano e quella di Ursula: ci sono due anelli, con la scritta 'King' e 'Queen'. Il re e la regina convoleranno presto a nozze? L'ipotesi è molto plausibile, come si evince da quanto scritto da Sossio: «Arriverà quel giorno e sarà come la favola tanto attesa, che ho sognato per quattro lunghi anni. Ti amo, con tutto me stesso».

Il 're Leone', ed ex bomber di Taranto, Benevento e Frosinone (solo per citare alcuni dei club professionistici tra i tanti in cui Aruta ha militato), che compirà 48 anni tra tre giorni, ora sogna di poter mettere su famiglia. Evidentemente, Sossio ha capito solo con il distacco di qualche mese fa, l'importanza che Ursula ha nella sua vita.

Ultimo aggiornamento: 13:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA