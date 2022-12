Tony Sperandeo, chi è l'attore e con quale film ha vinto il David di Donatello

Tony Sperandeo è un attore italiano conosciuto per il suo lavoro in teatro, cinema e televisione. Ha interpretato molti ruoli in diverse produzioni, tra cui il film "Pasqualino Settebellezze" di Lina Wertmüller e la serie televisiva "Il commissario Montalbano". Sperandeo è anche un attore di doppiaggio e ha prestato la sua voce a molti personaggi di film e serie televisive. Ha ricevuto riconoscimenti per il suo lavoro, tra cui il premio per il miglior attore al Festival di Cannes nel 1975 per la sua interpretazione in "Pasqualino Settebellezze".

È nato a Palermo nel 1953. A 30 anni, nel 1983 ottiene una piccola parte nel film a episodi Kaos dei fratelli Taviani. Diretto da Florestano Vancini entra a far parte della serie televisiva La piovra 2 e, sempre nello stesso anno, recita in Pizza Connection e Il pentito. Nel 1987 fa una comparsata ne Il siciliano di Michael Cimino, storia del bandito Salvatore Giuliano, mentre nel 1989 e 1990 è uno dei protagonisti dei due film Mery per sempre e Ragazzi fuori di Marco Risi, dedicati alla criminalità siciliana. Sempre nel 1990 lavora nuovamente con i fratelli Taviani per Il sole anche di notte, ispirato a un racconto di Tolstoj.

Dopo una parte in Piedipiatti di Carlo Vanzina, Roberto Benigni gli affida un ruolo nel suo Johnny Stecchino. Ritorna a recitare ne La piovra 6 - L'ultimo segreto. Nel 1995 recita una piccola parte in Segreto di stato di Giuseppe Ferrara e l'anno successivo in Palermo Milano - Solo andata per la regia di Claudio Fragasso nel ruolo di un pentito della mafia.

Tony Sperandeo protesta per il ritardo del volo, l'attore viene cacciato dall'aereo

Nel 2001 Sperandeo vince il David di Donatello come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione del boss mafioso Gaetano Badalamenti nel film I cento passi di Marco Tullio Giordana.

Nel 2009 viene chiamato a far parte del cast del reality show La fattoria condotto da Paola Perego su Canale 5; tuttavia, partecipando alla prima puntata in studio, Sperandeo appare in video in un evidente stato di alterazione per via di un litigio avvenuto con Fabrizio Corona. Alla fine lo stesso Sperandeo decide di rinunciare al programma.

Nel 2016 interpreta nuovamente il ruolo di Gaetano Badalamenti, questa volta nella miniserie televisiva Boris Giuliano - Un poliziotto a Palermo diretta da Ricky Tognazzi.

Tony Sperandeo protesta per il ritardo del volo, l'attore viene cacciato dall'aereo e lui si rivolge a un avvocato

È stato sposato con l'attrice teatrale e doppiatrice Rita Barbanera, con la quale ha avuto due figli, Tony e Priscilla. Ora è legato sentimentalmente all'attrice Barbara Bacci.