Roma più che mai epicentro del cinema hollywoodiano. Mentre Cincittà scoppia di grandi produzioni internazionali e ad appena un mese dall'anteprima di Fast X, la Città Eterna è pronta ad ospitare tra rulli di tamburo la première mondiale di Mission: Impossible - Dead Reckoning parte I con il suo protagonista superstar Tom Cruise e il resto del cast (Vanessa Kirby, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Henry Czerny, Frederick Schmidt).

Gli attori di questo nuovo capitolo, il settimo, della popolare saga d'azione e il regista Christopher McQuarrie atterreranno nella Capitale (che nel 2020 aveva accolto le movimentatissime riprese) sabato 17 giugno, mentre la serata di gala è prevista all'Auditorium Conciliazione lunedì 19. Si salvi chi può, il red carpet si annuncia incandescente: circola con insistenza la voce che Tom potrebbe sbarcare a bordo di una vecchia Cinquecento (l'auto che con la Bmw M5 è protagonista del film) ma tutti i particolari dell'evento, organizzato da Paramount Pictures, sono avvolti dal segreto. Unica certezza: l'uscita in sala è prevista il 12 luglio con Eagle Pictures.

Intanto, nell'ambito del ciclo Aspettando Alice - Premiere and Talks realizzato in collaborazione con l'Assessorato Grandi Eventi di Roma, Alice nella città mette a disposizione del pubblico i biglietti (fino ad esaurimento posti) per assistere alla première alla presenza di Tom & co: per assicurarsene uno, bisognerà collegarsi al sito https://alice.mymovies.it/2022/ o ai social di Alice nella città a partire da domani, mercoledì 7 giugno.

Nel corso del week end la banda di Mission: Impossible sarà inoltre protagonista di una serie di eventi organizzati tra l'Auditorium Conciliazione, piazza di Spagna e i Fori Imperiali, tre delle ambientazioni che hanno fatto da sfondo alle riprese realizzate anche al Colosseo, al Ghetto, a Borgo Pio, in piazza di Torre Argentina dove si avvicendano senza tregua inseguimenti, sparatorie, fughe fino alla sequenza più adrenalinica: la jeep che "scende" la scalinata di Trinità de' Monti.Quando si è trattato di scegliere la sede dell'anteprima, è stato lo stesso Cruise a preferire Roma a Venezia, l'altro scenario dove buona parte del film è stato girato. L'attore è affezionato alla Capitale dove nel 2006 portò la première di Mission: Impossible 3 e nel 2016 lanciò Edge of Tomorrow - senza domani, un altro blockbuster adrenalinico in cui lui ne fa di tutti i colori. E senza controfigura, tiene a precisare. Il 3 luglio il buon Tom compirà 61 anni ma il fisico è più scattante che mai e l'entusiasmo sempre a mille. L'anno scorso il suo Top Gun: Maverick risollevò il box office mondiale piegato dalla pandemia e quest'anno l'attore si aspetta di salvare nuovamente il cinema.È il motivo per cui avrebbe preso malissimo la notizia che in contemporanea con il suo Mission: Impossible - Dead Reckoning I usciranno in America altri 2 blockbuster annunciati: Barbie e soprattutto Oppenheimer, l'attesissimo film di Christopher Nolan che potrebbe togliere al nuovo capitolo della saga molti schermi Imax. Pazienza. Cruise ha già girato Mission: Impossible - Dead Reckoning parte II, atteso nelle sale il 28 giugno 2024. Poi dirà addio al suo personaggio, l'impavido agente Ethan Hunt che al grido di «Non possiamo sfuggire al nostro passato» fin dal 1996, l'anno del primo capitolo, tiene il pubblico del mondo intero con il fiato sospeso e porta miliardi ai botteghini.