Bella Kidman Cruise, la (rara) foto della figlia di Tom Cruise e Nicole Kidman: seguace di Scientology, ecco chi è la 30enne

Bella Kidman Cruise è la figlia della ex coppia d'oro di Hollywood, Tom Cruise e Nicole Kidman, e nonostante i rapporti con mamma e papà siano da tempo allentati, il suo nome, importante e impegnativo, non ha perso di potenza mediatica (anzi). Una vita lontano dai riflettori in quel di Londra, un marito dal 2015 (Max Parker), un lavoro come artista e pochissima e centellinata attività social: la figlia maggiore di Tom e Nicole, adottata nel 1992 (il divorzio poi nel 2001), odia la mondanità ma l'anonimato per lei è di fatto impossibile.

Giorgio Mastrota: «Natalia Estrada? Mio padre, Berlusconiano convinto, fu contento quando si mise con Paolo Berlusconi»

Instagram

Così una foto pubblicata nelle storie Instagram in cui mostra il nuovo taglio di capelli fa subito notizia e accende i riflettori su questa giovane ragazza. L'account Instagram di Bella è quasi interamente ricoperto di foto della sua arte, quindi i selfie sono pochi e rari, anche se ha condiviso le sue foto a settembre e ottobre del 2021.

Scientology





Nonostante abbiano genitori famosissimi, Bella e suo fratello Connor sono cresciuti vivendo vite piuttosto private. Nel 2018, Nicole ha parlato della decisione dei suoi figli di seguire le orme di Tom e diventare seguaci di Scientology: «Sono molto riservata riguardo a tutto ciò - ha raccontato Nicole - Devo proteggere tutte quelle relazioni. So al 150% che darei la mia vita per i miei figli perché è quello il mio scopo. Sono adulti. Sono in grado di prendere le proprie decisioni. Hanno fatto delle scelte per essere scientologist e come madre è mio compito amarli. Non importa quello che fa tuo figlio, il bambino deve sapere che c'è amore disponibile e io sono qui».

Bella e il fratello Connor non sono gli unici figli di Tom Cruise. L'attore si è risposato (e poi separato) con Katie Holmes da cui ha avuto la figlia Suri che non vedrebbe dal 2014 e anche il rapporto con i più grandi sarebbe scostante nonostante il collante rappresentato da Scientology. Sì, perché Bella è da qualche anno un auditor ovvero una consulente spirituale del movimento religioso. «Il processo di auditing è stato esattamente ciò di cui avevo bisogno [...] Quello che ho provato iniziando la mia avventura di auditing è stato inaspettato. Era questo è quello che stavo cercando. Il pezzo mancante», ha raccontato Miss Cruise in una lettera indirizzata a una filiale della chiesa di Londra, e poi condivisa sulla pagina ufficiale The Underground Bunker.