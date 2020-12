“Time” nomina “Kid of the Year” Gitanjali Rao, la 15enne scienziata ha inventato l'app contro il cyberbullismo

Il quotidiano americano Time ha assegnato il premio 'Kid of the Year' alla scienziata 15enne Gitanjali Rao: la brillante studentessa è stata selezionata tra cinquemila candidati. La ragazza, giovanissima, ha brevettato alcune importanti innovazioni, tra cui l'app contro il cyberbullismo e il rilevatore della quantità di piombo nell'acqua potabile. Tecnologia e innovazione, oltre alla sua giovane età: queste sono le caratteristiche di Gitanjali Rao. La ricercatrice, inoltre, è di origine indiana ma vive a Denver, in Colorado.

Accanto alla tradizionale copertina dedicata alla «persona dell'anno», la rivista statunitense ha aggiunto anche Gitanjali Rao, che ha dichiarato: «Il mio obiettivo non è solo creare dei dispositivi che possano cambiare il mondo, ma ispirare altre persone a fare lo stesso. Se posso farlo io, potete farlo anche voi». La scelta sulla 15enne è stata presa da una giuria composta di giovani insieme con il presentatore televisivo Trevor Noah: in particolare, erano cinque i finalisti selezionati. Lo scorso anno, invece, il Time aveva scelto come persona dell'anno un'altra giovanissima personalità: l'attivista 16enne Greta Thunberg.

Ultimo aggiornamento: 12:34

