Sting apre una pizzeria in Toscana, l'annuncio su Instagram

Sting apre una pizzeria in Italia. E precisamente in Toscana. Lo dice il cantante su Instagram. Non solo vignaiolo, ora anche pizzaiolo: per Sting inizia una nuova avventura nella sua seconda casa in Toscana, finora soprattutto ritrovo esclusivo di amici artisti e vip. La rockstar inglese ha annunciato, infatti, via social, tramite, la sua pagina ufficiale su Instagram, l'apertura di una pizzeria nella sua tenuta "Il Palagio", immersa nel verde delle colline di Figline e Incisa Valdarno, a una trentina di km da Firenze.

Una pizzeria con ampi spazi all'aperto per ammirare la campagna circostante. «Venite ad unirvi alla banda nella nuova pizzeria e wine bar Il Palagio, dove potrete avere una pizza favolosa, provare tutti i nostri vini e anche qualche birra artigianale toscana. Claudia e Paolo vi daranno un caloroso benvenuto», scrivono Sting e la moglie Trudie Styler, postando la foto dell'ex cantante dei Police.

Nella pizzeria di Sting le pizze sono fatte con farine e prodotti toscani. E nell'enoteca sarà possibile degustare le bottiglie di vino prodotte da Il Palagio. La tenuta Il Palagio è dal 1997 del cantante Sting. La villa cinquecentesca è immersa tra i vigneti dell'area del Chianti e un tempo apparteneva al duca Simone Vincenzo Velluti Zati di San Clemente. Oggi è anche un agriturismo, con cinque guesthouse a disposizione degli ospiti. L'azienda agricola Il Palagio possiede uliveti e vigneti, dai quali si ricavano olio e vino, prodotti con metodi biologici. Dalla cantina di Sting escono etichette di pregio dedicate alle canzoni più famose dell'ex Police, come «Message in a Bottle», «Sister Moon» e «When We Dance». Il vino e l'olio biologico, assieme alla frutta, alla verdura, ai salumi locali e al miele, sono acquistabili e degustabili presso il negozio agricolo situato a pochi passi dalla tenuta.

