Stefano de Martino in barca con Cecilia Rodriguez? Quella foto cancellata in pochi secondi

Martedì 1 Agosto 2023, 09:18 - Ultimo aggiornamento: 10:04

Tra voci di una possibile rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è stata diffusa una foto sui social che ritrae il ballerino e conduttore televisivo napoletano insieme alla sorella di Belen, Cecilia. L'immagine è diventata rapidamente virale tra i fan della showgirl argentina. Tuttavia, molti si chiedono quale sia stata la ragione di questo incontro e quale possa essere il pensiero di Belen riguardo a questa situazione. Scopriamo insieme i dettagli di quanto accaduto e proviamo a rispondere a qualche domanda. I due sono davvero in vacanza insieme? E perché Stefano ha cancellato quella foto che lo ritraeva in barca? I sospetti sui rapporti tra i due e il fidanzato di Cechu, Ignazio Moser, cominciano a serpeggiare in rete. Ma cosa starà succedendo in realtà? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- La mamma di Cecilia Rodriguez sbotta dopo aver visto quel post e commenta così le critiche alla figlia. Cosa scrive su Belen dopo l'addio a De Martino