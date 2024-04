Sinner, la fidanzata Maria Braccini rompe il silenzio: «Niente foto con Jannick?», ecco cosa ha risposto

Jannik Sinner torna a casa. Dopo la vittoria a Miami, il tennista italiano è rientrato a Montecarlo per prepararsi alla stagione sulla terra rossa. Si comincerà già domenica prossima, proprio con il torneo del Principato. «Sembra di essere in Italia, c'è un grande tifo», ha detto il nuovo numero 2 al mondo. Vicino a lui, ma sempre dietro le quinte, c'è Maria Braccini.

La fidanzata, che vive con Jannik a Monaco, è stata a Miami per il Master e sui social è tornata (insolitamente) molto attiva.

Il patto di riservatezza con Sinner resta, tanto che la ragazza non pubblica nessuna foto di loro due insieme. Ma la modella ha invece pubblicato diverse foto del suo viaggio nella città della Florida.

Sinner, il prossimo torneo: ecco quando inizia l'Atp di Montecarlo e cosa cambia sulla terra rossa

Lo sfogo social

Maria Braccini, che non ha mai parlato pubblicamente della sua relazione con Jannik, ha invece risposto a diversi utenti che hanno commentato le sue foto. Lo ha fatto più volte, rispondendo anche in alcuni casi ad alcune critiche. Nell'ultimo post, per esempio, ha risposto a chi le domandava se fosse importante ricevere complimenti per la sua bellezza o per essere la compagna di Sinner. «Le persone che mi conoscono veramente sanno chi sono come persona e mi apprezzano al di là dell'aspetto esteriore e questo per me ha un valore immenso - dice la 23enne - Credo e spero che con il tempo ci siamo modo di dimostrare che c'è molto di più in me oltre all'aspetto fisico». Sotto a un altro post, a chi le chiedeva perché non rispondesse a chi la provoca sul fatto che Sinner non le permette di mettere le foto insieme, ha risposto: «Preferisco restare fuori dai battibecchi».