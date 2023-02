Roman Kostomarov, come sta l'asso del pattinaggio che ha subìto l'amputazione dei piedi. Polmonite bilaterale

Roman Kostomarov, restano gravissime le condizione del campione di pattinaggio artistico sul ghiaccio colpito da una pesantissima forma di polmonite bilaterale con devastanti effetti.

Roman Kostamorov, il campione di pattinaggio colpito da una infezione virale

All'asso russo, 46 anni, ricoverato a Kommunark (Mosca) sono già stati amputati i piedi e alcune dita delle mani. Poi due ictus. «C'è stata una emorragia cerebrale, si è formato un grosso ematoma» spiegano i medici dell'ospedale di Kommunarka dove il pattinatore è stato trasferito, dopo aver passato alcune settimane in terapia intensiva per arginare la polmonite. Dieci giorni dopo il ricovero Kostomarov stava migliorando, ma i medici erano in ansia per disturbi cardiaci e circolatori. E le condizioni sono di nuovo peggiorate, con i due ictus: «Ha avuto una seconda emorragia cerebrale, le sue condizioni ora sono gravi» hanno spiegato i medici dell'ospedale secondo quanto riporta Ria Novosti.

Chi è Roman Kostomarov

In coppia con Tatyana Navka, oltre al titolo olimpico alle Olimpiadi torinesi, Kostomarov ha vinto due ori mondiali e tre europei. Chiusa l'attività agonistica, l'atleta classe '77 ha continuato a esibirsi sul ghiaccio in show e manifestazioni. Spesso in località molto fredde, con temperature basse che potrebbero essergli state fatali.

Che cosa gli è successo?

Kostomarov ha continuato ad esibirsi in spettacoli sul ghiaccio e potrebbe avere contratto la polmonite durante allenamenti ed esibizioni a temperature molte basse. Ha già subito danni a un quarto del cervello a causa di un'emorragia ed un ematoma nel lobo frontale. «I medici ritengono che l'infezione da otite possa essere passata dalle orecchie al cervello e causare complicazioni. Nuove formazioni sono state trovate nelle regioni frontale, occipitale destra e parietale sinistra. Si è sviluppato un ematoma intracerebrale degli emisferi cerebrali. La fase acuta si osserva nel lobo frontale destro con edema», ha riferito il canale Telegram Rbc.

Dopo un altro intervento, le condizioni di Kostomarov sono ulteriormente peggiorate, con il cedimento dei polmoni: quello destro non funziona in maniera indipendente, mentre c'è una fibrosi in quello sinistro con l'accumulo di liquido. Accumulo che si sta verificando anche in altre parti del corpo a causa della ridotta funzionalità dei reni.