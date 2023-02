Roman Kostamorov, il campione di pattinaggio colpito da una infezione virale. «Amputati gli arti, danni al cervello»

I medici valutano estremamente gravi le condizioni del campione olimpico di danza sul ghiaccio Roman Kostomarov. «Una parte del suo cervello è stata colpita e danneggiata», riferisce Ria Novosti, citando una fonte a conoscenza della situazione. Ma cosa è successo all'atleta russo?

Perchè Kostomarov è ricoverato

Kostomarov è stato ricoverato a Kommunarka (Mosca, ndr.) il 10 gennaio. Al pattinatore è stato diagnosticato un danno polmonare totale a causa di un'infezione virale e batterica. Il pattinatore ha trascorso due settimane collegato a una macchina Ecmo (ossigenazione extracorporea a membrana, ndr.), dopodiché, secondo quanto riportato dai media, ha subito diverse amputazioni degli arti nella prima metà di febbraio.

Kostomarov è il campione dei Giochi di Torino, due volte campione del mondo e tre volte vincitore del campionato europeo in un duetto di danza con Tatyana Navka.

Cosa è successo

«Una parte del cervello è stata colpita, c'è un'emorragia, si è formato un ematoma. La condizione è gravissima», secondo quanto riportato dall'agenzia russa.

Le condizioni di Kostomarov sono critiche: il pattinatore di 46 anni ha subito danni a un quarto del cervello a causa di un'emorragia ed un ematoma nel lobo frontale. «I medici ritengono che l'infezione da otite possa essere passata dalle orecchie al cervello e causare complicazioni. Nuove formazioni sono state trovate nelle regioni frontale, occipitale destra e parietale sinistra. Si è sviluppato un ematoma intracerebrale degli emisferi cerebrali. La fase acuta si osserva nel lobo frontale destro con edema. Le lesioni della materia bianca e grigia del cervello sono conservate in tutti i reparti, ad eccezione del lobo frontale destro», ha riferito il canale Telegram Rbc.

Dopo un altro intervento, le condizioni di Kostomarov sono ulteriormente peggiorate, con il cedimento dei polmoni: quello destro non funziona in maniera indipendente, mentre c'è una fibrosi in quello sinistro con l'accumulo di liquido. Accumulo che si sta verificando anche in altre parti del corpo a causa della ridotta funzionalità dei reni.



La Tass, citando una fonte, ha successivamente riferito che Kostomarov «aveva un problema con i vasi cerebrali, ma i medici sono riusciti a rispondere rapidamente alla situazione». «Ora è in condizioni stabili», ha detto la fonte russa.