Renato Zero, il messaggio per Giulia Cecchettin: «Ti porteremo nel cuore»

Lunedì 20 Novembre 2023, 12:37

Renato Zero ha espresso profonda commozione alla notizia della tragica morte di Giulia Cecchettin. Attraverso un toccante messaggio su Facebook, ha manifestato il suo cordoglio per la giovane vita spezzata prematuramente. Ecco cosa ha scritto il cantautore sul suo profilo ufficiale «Dolce, tenera Giulia, ho saputo che sei andata via. Anzi che un’ingiusta sentenza ti ha strappata dagli affetti più cari. E da questa vita che meritavi di vivere pienamente. Nessuno, credo, sia in grado di comprendere certi amari sviluppi di taluni amori, che nascono già, con disfunzioni ed inspiegabili epiloghi. Io che ho sempre cantato amore, in varie forme e contenuti, in molte occasioni, con molta riluttanza e profonda angoscia, mi è toccato, l’ingrato compito, di denunciare certe pericolose devianze di un sentimento che dovrebbe rappresentare: rifugio e salvezza per chi ha fede e rispetto verso un ideale così alto, nobile e necessario. Giulia il tuo amore è ancora qui e parlerà, respirerà e ti rappresenterà PER SEMPRE! Io e tantissimi altri sani e appassionati testimoni, ti porteremo nel cuore! Tu hai vinto!!! L’odio invece, ancora una volta, ne esce sconfitto. Che il Signore raccolga la tua anima innocente e le offra la pace migliore!!! Il tuo per sempre amico. Renato»