Renato Zero compie 73 anni, la dedica ai fan sui social

Sabato 30 Settembre 2023, 09:56

Renato Zero festeggia oggi il suo 73° compleanno. Gli auguri affettuosi da parte di fan e colleghi artisti hanno sicuramente contribuito a rendere la giornata ancora più memorabile grazie anche alle emozionanti parole che il cantautore ha condiviso attraverso le sue pagine social. Eccole: «Vi dedico questi miei settantatré anni, vissuti quasi interamente al vostro fianco, per accrescere la conoscenza, la passione e l’impegno, al fine di garantire stabilità e consistenza al nostro vivere. Ma soprattutto per dare forza alla nostra volontà, di garantirci un futuro di: pace, serenità, sicurezza e rispetto. Per un futuro decisamente migliore per "tutti". Grazie per la vostra vicinanza costante e preziosissima. Il vostro ostinato e perennemente innamorato… Renato» Renato Zero: «Ultimo? Mi chiese un aiuto per Sanremo, dissi di no. Sua madre e suo zio mi citofonarono e li feci entrare»