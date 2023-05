Renato Zero chi è, il coming out (mai fatto), moglie ed evasione fiscale: il cantante stasera al concerto per gli 80 anni di Al Bano

La sua aura da artista dirompente e visionario è rimasta immutata per sei decenni e oggi, a conferma di ciò, è uno dei cantanti italiani di maggior successo ancora in attività. Renato Zero si esibirà stasera al concerto ormìganizzato all'Arena di Verona per festeggiare gli 80 anni di un altro gigante della musica italiana: Al Bano.

Il concerto "4 volte 20" verrà trasmesso in diretta su Canale 5 a partire dalle 21.20. Lo show anticipa il prossimo tour teatrale di Al Bano, intitolato “È la Mia Vita”, in cui il cantante ripercorrerà la sua carriera attraverso i suoi più grandi successi.

Tra gli altri artisti invitati chesul palco stasera, spuntano i nomi di Arisa, Adriano Celentano (in collegamento video), Ricchi e Poveri, Gianni Morandi, Umberto Tozzi e Iva Zanicchi. Chiude la kermesse proprio Renato Zero. Ecco chi è.