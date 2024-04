Rebel Wilson, l'attrice accusa la Corona: «Un membro della famiglia reale mi ha invitata a un'orgia. C'era droga e mi toccava il seno, sono fuggita»

Una festa a tema medievale a casa di un miliardario, attivo nel settore dell'informatica. L'attrice e comica Rebel Wilson rivela di essere stata invitata da un membro della famiglia reale britannica ad un'orgia a base di droga. L'invito, secondo quanto riporta la star 44enne nel suo libro di memorie Rebel Rising, risale al 2014. Wilson, come riporta il Daily Mail, non fa il nome del reale in questione: dice solo che è «quindicesimo o ventesimo» nella linea di successione al trono.

La droga prima dell'orgia

L'invito le è arrivato da un amico a cui era stato detto di invitare ragazze alla festa. L'attrice si è presentata al party a sfondo sessuale con un completo da dama medievale.

Il reale britannico le avrebbe fatto delle avances. L'attrice afferma che «continuava a sollevare le tette».

All'improvviso, alle due del mattino, un ragazzo è entrato con un grande vassoio pieno di quelle che sembravano caramelle. «Ooooh, quelle sono caramelle?» domanda l'attrice. «No, questa è molly (Mdma, ndr)». Uno degli ospiti le ha spiegato che le orge a quell'ora iniziavano sempre con gli stupefacenti. A questo punto, però, Rebel se ne è andata a gambe levate.