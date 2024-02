Re Carlo ringrazia per i messaggi di auguri per la malattia

Domenica 11 Febbraio 2024, 13:01

"Vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti per i numerosi messaggi di sostegno e di auguri che ho ricevuto negli ultimi giorni". Lo ha detto re Carlo III in una dichiarazione diffusa questa sera, riporta il Guardian. "Come sapranno tutti coloro che sono stati colpiti dal cancro, pensieri così gentili sono il più grande conforto e incoraggiamento" ha sottolineato il sovrano britannico parlando della sua "ammirazione permanente" per gli enti di beneficenza contro il cancro