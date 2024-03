Re Carlo "molto emozionato" dopo il pranzo privato con la principessa Kate: l'incontro a Windsor

Lunedì 25 Marzo 2024, 11:44

La principessa Kate Middleton ha annunciato pubblicamente attraverso un videomessaggio di essere in cura per un tumore, emerso durante un'operazione all'addome avvenuta ormai mesi fa. Non sono state fornite informazioni dettagliate sul tipo e lo stadio del cancro. Tuttavia, secondo alcune ipotesi, l'intervento seguito da ileostomia suggerirebbe la possibilità di un tumore al colon o al retto. Anche se le informazioni sono limitate, gli esperti sottolineano che le possibilità di guarigione sono notevolmente migliorate grazie a trattamenti come chemioterapia e immunoterapia.

Il pranzo tra Carlo e Kate

La notizia ha lasciato Re Carlo III molto colpito. Entrambi, infatti, stanno affrontando una battaglia contro il cancro. Nonostante le loro sfide personali, sembra si stiano sostenendo reciprocamente. Il re si è recato da Londra al Castello di Windsor per incontrare Kate e, secondo quanto riportato dai media, è rimasto "molto commosso". Durante questo pranzo, i due hanno avuto molto da discutere, poiché il re ha iniziato il trattamento per il cancro solo poche settimane prima, dopo un intervento alla prostata. Questo incontro sottolinea senza dubbio il legame unico tra il re e sua nuora mentre affrontano insieme le sfide della malattia, dimostrando la forza del legame familiare della Royal Family nell'affrontare le avversità.

