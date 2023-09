Re Carlo e Camilla, l'emozionante tributo alla Regina Elisabetta: per la prima volta

Domenica 3 Settembre 2023, 13:42 - Ultimo aggiornamento: 13:43

Esattamente 12 mesi fa crescevano le preoccupazioni sulla salute della Regina Elisabetta. Ieri Re Carlo, di fronte a migliaia di persone, è apparso ai giochi scozzesi delle Highlands, da sempre il momento clou del soggiorno estivo di sua madre al Castello di Balmoral. L'edizione di quest'anno del Braemar Gathering è iniziata con una miscela di emozioni. Per la prima volta, "Dio salvi il Re" ha echeggiato in onore di Sua Maestà, accanto a lui la Regina Camilla. «È stato solo un anno fa che inaugurammo l'arco del Giubileo di Platino (celebrazione del 70º anniversario dell'ascesa al trono della regina Elisabetta II ndr) a nome di Sua Maestà la Regina. Nei giorni immediatamente successivi a quella felice occasione, siamo rimasti addolorati dalla perdita della Regina Elisabetta che aveva sempre sostenuto con grande impegno questi giochi delle Highlands». Lady D, gli audio choc: il matrimonio «ridicolo» con Carlo e il dispiacere del Re per la nascita di Harry