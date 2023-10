Raoul Bova, la stoccata dell'ex suocera Bernardini De Pace dopo Belve: «Me lo ricordavo più allegro»

Giovedì 5 Ottobre 2023, 10:42

Raoul Bova è stato recentemente un ospite molto discusso nella puntata più recente del programma "Belve," condotto da Francesca Fagnani su Rai Due e andata in onda lo scorso 3 ottobre. La sua partecipazione ha scatenato un acceso dibattito a causa delle dichiarazioni fatte riguardo alla sua ex suocera, Annamaria Bernardini de Pace. La signora Bernardini de Pace è una figura di spicco nell'ambito legale come avvocata matrimonialista, ma è anche una saggista affermata, una giornalista di rilievo e, inoltre, è nota per essere la madre di Chiara Giordano, che è stata appunto la moglie di Raoul Bova dal 2000 al 2013. La storia già non idilliaca dei rapporti tra Raoul Bova e la sua ex suocera si è ulteriormente complicata a seguito delle sue dichiarazioni nella trasmissione.

L'intervista a Belve

Per comprendere appieno la situazione, è necessario tornare a quanto avvenuto durante la messa in onda di “Belve”. Durante la puntata, Francesca Fagnani ha deciso di leggere a Raoul Bova una vecchia lettera scritta da Annamaria Bernardini de Pace ai tempi della separazione tra l'attore e Chiara Giordano. La reazione dell’ospite non si è fatta attendere e, durante l'intervista, ha risposto alle domande riguardo al contenuto della missiva, gettando nuova luce sulla situazione passata. La replica della signora Bernardini de Pace non si è fatta attendere e, dopo le affermazioni dell'ex genero, è stata invitata a esprimere la sua opinione durante un'intervista condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro nel programma “Un Giorno da Pecora”. Come sarà andato questo giro di repliche e controrepliche, risposte e controrisposte, dichiarazioni e frecciatine tra radio e tv? Andiamo a scoprirlo insieme.

