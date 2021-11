Principe Harry, vietata l'uniforme da militare per premiare i sopravvissuti di guerra: solo una cravatta nera

Niente uniforme da militare per il principe Harry. E' il divieto imposto al reale "ribelle" per l'evento dell'11 novembre: il Veterans Day, una festa federale negli Stati Uniti che onora i veterani militari, per cui il principe è stato invitato a premiare cinque persone che vivono con «le ferite invisibili della guerra».

APPROFONDIMENTI ROYAL FAMILY Meghan Markle, la vittoria (politica) sulla Royal Family che...

Il divieto dell'uniforme è legato alla scelta del principe di trasferirsi in California: cambiando Stato, ha lasciato il servizio militare reale ed è stato privato dei suoi titoli militari onorari.

Meghan Markle, la vittoria (politica) sulla Royal Family che nessuno si aspettava

Dunque, Harry dovrà indossare la cravatta nera, ma potrà appuntare alla giacca le sue quattro medaglie soltanto durante il gala Salute to Freedom del giorno prima, 10 novembre, che si terrà su una nave da guerra all'Intrepid Sea, Air & Space Museum.

Nonostante il suo passato da militare, per cui vanta due missioni in Afghanistan, Harry ha perso tre titoli militari onorari, compreso il suo prezioso incarico di Capitano Generale dei Royal Marines. Ora è un civile.